Come è andata davvero! Barbero censurato da Facebook? Ecco la verità

Il recente episodio riguardante Alessandro Barbero e il suo video sul referendum sulla giustizia ha suscitato attenzione sui social media. In particolare, si è parlato di una possibile censura da parte di Facebook. Questo caso ha superato la semplice discussione sulla riforma, sollevando domande sulla libertà di espressione e sulla moderazione dei contenuti online. Di seguito, analizziamo i fatti e le implicazioni di questa vicenda.

Il caso nato attorno al video di Alessandro Barbero sul referendum sulla giustizia è diventato, nel giro di pochi giorni, molto più di una semplice discussione sul merito di una riforma. A raccontarlo, con il punto di vista interno alla redazione e con una ricostruzione puntuale dei fatti, è Franco Bechis, direttore di Open, che chiarisce come si sia arrivati alle accuse di censura e perché quelle accuse non trovino riscontro nella realtà. Tutto parte da un breve filmato diffuso sui social, nel quale Barbero spiega le ragioni del suo « Io voto no ». Un intervento dichiaratamente politico, che lo stesso professore introduce ricordando la propria collocazione culturale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Referendum, Avs denuncia: "Barbero censurato da Facebook e Instagram, no al controllo Usa"

Il paradosso di Alessandro Barbero: sosteneva la censura per "Passaggio al bosco" e ora viene censurato da Facebook

