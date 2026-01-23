Referendum Avs denuncia | Barbero censurato da Facebook e Instagram no al controllo Usa

L’Avs denuncia la censura di Facebook e Instagram contro il video del prof. Barbero, rimosso per presunto controllo statunitense sull’informazione relativa al Referendum. Questa azione solleva preoccupazioni sulla libertà di espressione e sull’indipendenza dei mezzi di comunicazione, sottolineando l’importanza di un’informazione libera e non soggetta a influenze esterne. La vicenda evidenzia il ruolo dei social media nel dibattito pubblico e la necessità di garantire trasparenza e rispetto dei dir

“NO al controllo dell’informazione da parte degli USA sul Referendum: Meta (Facebook e Instagram) ha oscurato il video in cui il prof. Alessandro Barbero spiega perché voterà NO al referendum sulla riforma della giustizia di Meloni, definendolo ‘ informazione falsa ‘ dopo un presunto fact-checking pagato dalla società americana. Un atto gravissimo: una big tech statunitense decide di silenziare un’opinione politica legittima di uno dei più autorevoli intellettuali italiani su un tema centrale per la nostra democrazia”. Così Avs presenta l’iniziativa sui social di Avs, di Europa Verde, di Sinistra Italiana, sulle pagine Facebook dei parlamentari a partire da Bonelli e Fratoianni, con cui dalle ore 16 alle ore 17 di oggi il video censurato verrà ritrasmesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

