Referendum Avs denuncia | Barbero censurato da Facebook e Instagram no al controllo Usa

L’Avs denuncia la censura di Facebook e Instagram contro il video del prof. Barbero, rimosso per presunto controllo statunitense sull’informazione relativa al Referendum. Questa azione solleva preoccupazioni sulla libertà di espressione e sull’indipendenza dei mezzi di comunicazione, sottolineando l’importanza di un’informazione libera e non soggetta a influenze esterne. La vicenda evidenzia il ruolo dei social media nel dibattito pubblico e la necessità di garantire trasparenza e rispetto dei dir

“NO al controllo dell’informazione da parte degli USA sul Referendum: Meta (Facebook e Instagram) ha oscurato il video in cui il prof. Alessandro Barbero spiega perché voterà NO al referendum sulla riforma della giustizia di Meloni, definendolo ‘ informazione falsa ‘ dopo un presunto fact-checking pagato dalla società americana. Un atto gravissimo: una big tech statunitense decide di silenziare un’opinione politica legittima di uno dei più autorevoli intellettuali italiani su un tema centrale per la nostra democrazia”. Così Avs presenta l’iniziativa sui social di Avs, di Europa Verde, di Sinistra Italiana, sulle pagine Facebook dei parlamentari a partire da Bonelli e Fratoianni, con cui dalle ore 16 alle ore 17 di oggi il video censurato verrà ritrasmesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Avs denuncia: “Barbero censurato da Facebook e Instagram, no al controllo Usa” Barbero e il referendum: un ritorno al MedioevoIl professor Alessandro Barbero, noto storico italiano, ha recentemente suscitato discussioni in merito alle sue posizioni sul referendum, attirando l’attenzione dei media. Barbero: "Ecco perché voterò no al referendum". Ma piovono inesattezzeAlessandro Barbero ha annunciato l’intenzione di votare no al referendum sulla giustizia, evidenziando alcune criticità della riforma proposta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Referendum: Avs, 'video Barbero censurato da Fb ed Instagram in onda su nostri social'Roma, 23 gen. (Adnkronos) - No al controllo dell'informazione da parte degli Usa sul Referendum: Meta (Facebook e Instagram) ha oscurato il video in cui il prof. Alessandro Barbero spiega perché vote ... iltempo.it REFERENDUM, DE CRISTOFARO (AVS): META OSCURA VIDEO BARBERO PER IL NORoma, 23 gen - È gravissimo che Meta abbia limitato la diffusione di un video di Alessandro Barbero, a favore del NO al referendum sulla riforma Nordio, nascondendosi dietro il fact checking. Il vide ... 9colonne.it Il procuratore di Napoli, che per fare propaganda politica ha usato un’intervista falsa di Giovanni Falcone, ora denuncia Fratelli d’Italia per averne usata una sua vera “senza autorizzazione”. Il copyright sul referendum secondo Gratteri x.com Referendum, Nordio segnala l’Anm all’Agcom: “Basta fake, siano imparziali” di Giacomo Salvini Il Guardasigilli contro i 6x3 del comitato “Giusto dire No” Prima aveva evocato l’intervento della magistratura, ispirando la denuncia dei Radicali. Ora ha deciso di p - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.