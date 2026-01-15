Combinata nordica a Oberhof spareggio fra Pittin e Kostner per il secondo pettorale italiano a Milano Cortina 2026?
La tappa di Oberhof della Coppa del Mondo di combinata nordica si svolgerà il 17 e 18 gennaio. L'evento vedrà uno spareggio tra Pittin e Kostner per assegnare il secondo pettorale italiano in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. Sarà un'occasione per valutare le prestazioni dei biathleti italiani in una competizione di rilievo internazionale.
Sabato 17 e domenica 18 gennaio, la Coppa del Mondo di combinata nordica farà tappa a Oberhof, in Germania. Si tratterà dell’ultimo weekend di competizioni prima del rien-ne-va-plus in ottica olimpica. Difatti, nessun appuntamento è in calendario nel fine settimana successivo, quello antecedente al giorno ultimo per confermare i nominativi dei convocati per Milano Cortina 2026 (lunedì 26). Rebus sic stantibus, l’ Italia potrà schierare due uomini. Esiste la possibilità di salire a tre, ma non dipende dal nostro Paese. L’eventualità dovrà essere verificata tra lunedì 19 e martedì 20, quando i vari Comitati Olimpici Nazionali dovranno confermare le quote guadagnate. 🔗 Leggi su Oasport.it
