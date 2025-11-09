Tombe abbandonate al cimitero di Bonamorone al via l’asta pubblica

Il Comune di Agrigento, con apposita determinazione dirigenziale, ha approvato il bando d’asta pubblica per l’assegnazione in concessione di 20 manufatti sepolcrali situati nel cimitero comunale di Bonamorone. L’atto, firmato dal responsabile del settore lavori pubblici, ecologia e servizi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

