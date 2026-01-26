Colpaccio Tolentino Civitanovese nei guai

Nel match tra Civitanovese e Tolentino, la squadra ospite si impone con un risultato di 1-0, complicando la situazione della formazione cittadina. La partita si è svolta con un modulo 4-2-3-1, con Tolentino che conquista i tre punti grazie a un gol nel corso del secondo tempo. La gara ha visto diverse sostituzioni e un equilibrio tattico tra le due squadre, con il risultato finale che influisce sulla classifica.

CIVITANOVESE 0 TOLENTINO 1 CIVITANOVESE (4-2-3-1): Servalli; Lorenzoni, Martiarena, Romero (20’st De Olivera), Sanchez; Visciano (42’st Marietti), D’Ancora; Malaccari (29’st Pompili), Piccinin (10’st Barone), Franco (29’st Candia); De Arriba. A disp. Massenz, Baiocco, Nacciarriti, Bartolocci. All. Marinelli. TOLENTINO (4-4-2): Roberto; Diouane, Fontana, Strano, Rozzi; Capezzani (23’st Garcia), Tortelli, Giandomenico, Nunes (17’st Alberione); Moscati (35’st Rotondo), Lovotti. A disp. Frascarelli, Romitelli, Salvucci, Tizi, Giuli, Papavero. All. Passarini. Arbitro: Fanelli di Perugia. Reti: 14’st Tortelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpaccio Tolentino. Civitanovese nei guai Civitanovese-Tolentino, vietati passi falsiLa sfida tra Civitanovese e Tolentino rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, entrambe impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. Leggi anche: Coppa, la Civitanovese meritava di più. A Tolentino un’occasione persa La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Colpaccio Civitanovese a Matelica: Romero e De Arriba firmano il blitz; La nuova Civitanovese | Qui c’è un bel progetto.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.