In Emilia-Romagna potenziato il servizio di trasporto scolastico per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado con disabilità e privi di autonomia

In Emilia-Romagna si investe nel trasporto scolastico per garantire la frequenza anche a chi, senza un supporto specifico, resterebbe fuori. Con uno stanziamento di oltre cinque milioni di euro, la Regione punta a rafforzare un servizio essenziale per centinaia di studenti e studentesse delle superiori e dei percorsi di formazione professionale che vivono una condizione di disabilità e non sono autonomi negli spostamenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

