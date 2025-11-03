Cnpr forum Scuola e famiglia chi educa al sentimento?

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Prerogativa delle famiglie è la scelta di come e quando iniziare a parlare dei temi che hanno a che fare con l'educazione al sentimento dei propri figli. Nelle scuole si deve insegnare il rispetto del prossimo e della vita in generale. Cosa che non ha a che fare con l'educazione sessuale. I nostri ragazzi hanno bisogno di modelli che sono sicuramente quelli della famiglia e della scuola ma quest'ultima non può e non deve sostituirsi alle famiglie. Ci devono essere protocolli stilati con l'aiuto delle associazioni che si occupano delle famiglie che hanno disagi educativi al proprio interno. Educare i bambini al rispetto dell'altro è molto diverso dall'inculcare la teoria gender o Lgbtq+. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cnpr forum. “Scuola e famiglia, chi educa al sentimento?”

