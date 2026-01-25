Claudio Carlomagno dopo la morte dei genitori è appena arrivata la notizia dal carcere

Claudio Carlomagno, recentemente coinvolto nell’indagine per il femminicidio di Federica Torzullo, ha ricevuto la notizia della morte dei suoi genitori, avvenuta in circostanze tragiche. La conferma è arrivata dall’avvocato Andrea Miroli, difensore di Carlomagno, che ha comunicato il decesso dei genitori, avvenuto per suicidio, mentre l’uomo si trova in carcere.

Claudio Carlomagno è stato informato della morte dei genitori, avvenuta per suicidio. A confermarlo è stato il suo difensore, l’avvocato Andrea Miroli, che assiste l’uomo indagato per il femminicidio di Federica Torzullo. Secondo quanto riferito dal legale, Carlomagno ha appreso la notizia mentre si trova in detenzione. In considerazione del contesto, è stato disposto che sia sorvegliato a vista. La nota del difensore e l’attenzione per il figlio minorenne. In una comunicazione, l’avvocato Miroli ha scritto: «Il mio pensiero – scrive Miroli in una nota – va non solo al mio assistito, che dovrà affrontare questa terribile notizia, ma soprattutto a suo figlio minorenne, che in pochi giorni ha perso la madre, i nonni e, per molto tempo, anche il padre ». 🔗 Leggi su Tvzap.it

Femminicidio Federica Torzullo, Claudio Carlomagno ha saputo della morte dei genitori. È sorvegliato in carcereClaudio Carlomagno, attualmente detenuto, ha appreso in carcere della morte dei genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, che si sono tolti la vita.

Federica Torzullo, la notizia dal carcere sul marito è appena arrivataFederica Torzullo ha ricevuto la notizia che il marito è stato trasferito in carcere, dove sta trascorrendo la sua prima notte sotto stretta sorveglianza.

