Clamoroso in Russia | allena e fa la formazione con ChatGPT il Sochi licenzia il tecnico Moreno

Esonerato per colpa di ChatGpt. È la storia di Robert Moreno, ex ct della Spagna per un breve periodo, storico vice di Luis Enrique dalla Roma al Barcellona, mandato via dal Sochi - squadra russa di prima divisione - per via dei suoi metodi di allenamento costruiti con l'intelligenza artificiale. Pillole biografiche per chi non se lo ricordasse: Robert Moreno, spagnolo, è stato per anni nello staff di Luis Enrique: Celta Vigo, Roma, Barcellona (dove ha vinto il Triplete) e Spagna, guidata per un breve periodo proprio al posto dell'attuale allenatore del Psg. Una volta intrapresa la carriera da solista ha allenato Monaco, Granada e Soci, dov'è stato mandato a settembre con la squadra ultima in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

