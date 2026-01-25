Esonerato per eccesso di Intelligenza Artificiale | il curioso caso di Robert Moreno al Sochi

Da calcionews24.com 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recente esonero di Robert Moreno dal FC Sochi ha attirato l’attenzione per una motivazione insolita: un presunto “abuso di Intelligenza Artificiale”. La decisione, annunciata lo scorso agosto, ha sollevato discussioni sulla crescente integrazione delle tecnologie nel mondo del calcio e sulle implicazioni etiche e operative di tali strumenti nelle decisioni sportive. Un caso che evidenzia come l’innovazione stia influenzando anche ambiti tradizionali come lo sport professionistico.

Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Mercato Palermo, rosanero scatenati! Tramoni sempre più vicino e spunta l’idea Thorsby per il centrocampo Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club Udinese, Runjaic: «Zaniolo è insostituibile per noi, è un giocatore unico. Bisogna dare tutto e la squadra deve funzionare nel suo insieme» Scontri sull’A1 tra tifosi: fermati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelli. Tensione con gli ultras del Napoli Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

esonerato per eccesso di intelligenza artificiale il curioso caso di robert moreno al sochi

© Calcionews24.com - Esonerato per “eccesso di Intelligenza Artificiale”: il curioso caso di Robert Moreno al Sochi

Leggi anche: “Fiabe antiche per un futuro digitale. Metafore e mostri nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, il 12 dicembre la presentazione del libro di Moreno Carosella

Leggi anche: I deepfake di Robert Redford fanno arrabbiare la figlia: “L’intelligenza artificiale sta violando il nostro lutto”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fidelis Andria, esonerato Scaringella: Pasquale Catalano è il nuovo allenatore.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.