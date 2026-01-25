Esonerato per eccesso di Intelligenza Artificiale | il curioso caso di Robert Moreno al Sochi

Il recente esonero di Robert Moreno dal FC Sochi ha attirato l’attenzione per una motivazione insolita: un presunto “abuso di Intelligenza Artificiale”. La decisione, annunciata lo scorso agosto, ha sollevato discussioni sulla crescente integrazione delle tecnologie nel mondo del calcio e sulle implicazioni etiche e operative di tali strumenti nelle decisioni sportive. Un caso che evidenzia come l’innovazione stia influenzando anche ambiti tradizionali come lo sport professionistico.

