Circumvesuviana test notturni per i nuovi treni | al via le prove in vista dell’entrata in servizio

La Circumvesuviana ha avviato test notturni sui nuovi treni, simulando carichi di traffico per verificare le prestazioni. Le prove si svolgono in vista dell’entrata in servizio ufficiale, prevista entro il 2026. L’assessore ai Trasporti Mario Casillo ha sottolineato l’importanza di accelerare i tempi di consegna dell’intera flotta, per migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio di trasporto pubblico nella regione.

Convogli della Circumvesuviana in prova nelle ore serali con carichi simulati: Il neo assessore ai Trasporti Mario Casillo chiede di accelerare sulla consegna dell’intera flotta entro il 2026. Proseguono nelle ore serali e notturne le prove di esercizio dei nuovi treni destinati alla Circumvesuviana, la linea ferroviaria gestita da Eav che collega Napoli con l’area vesuviana e la Penisola Sorrentina. I test rappresentano un passaggio fondamentale verso l’entrata in servizio dei nuovi convogli, chiamati a rinnovare una flotta da anni al centro di criticità e disagi per i pendolari. Come riportato da Fanpage, il nuovo treno della Circumvesuviana sta circolando di notte, quando il servizio ordinario è sospeso, per consentire tutte le verifiche tecniche necessarie prima dell’entrata in esercizio. 🔗 Leggi su 2anews.it

Da sabato 13 a venerdì 19 dicembre, Eav ha introdotto un nuovo programma di esercizio sulla tratta Volla-Baiano della Circumvesuviana, in vista della messa in servizio dei nuovi treni Stadler.

