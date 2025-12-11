prova nuovi treni circumvesuviana modificato servizio di una linea

Da sabato 13 a venerdì 19 dicembre, Eav ha introdotto un nuovo programma di esercizio sulla tratta Volla-Baiano della Circumvesuviana, in vista della messa in servizio dei nuovi treni Stadler. Questa fase prevede prove propedeutiche per garantire un'adeguata verifica e ottimizzazione del servizio prima dell’attivazione ufficiale.

Tempo di lettura: 1 minuto Per consentire le ultime prove propedeutiche alla messa in esercizio dei nuovi treni Stadler sulle linee della Circumvesuviana, da sabato 13 e fino a venerdì 19 dicembre, Eav ha previsto un nuovo programma di esercizio sulla tratta Volla-Baiano. Nello specifico, il 13 dicembre la circolazione ferroviaria sulla linea sarà sospesa dalle ore 14.30 fino a fine servizio. Gli ultimi treni ad effettuare il servizio viaggiatori saranno il treno delle 14 da Baiano per Volla ed il treno delle ore 14:05 da Volla per Baiano. Domenica invece la circolazione ferroviaria sarà sospesa per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it