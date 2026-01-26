A cinquant’anni, l’attrice sudafricana conferma la sua eleganza e vitalità, anche nelle situazioni più semplici, come tentare di salire su una sedia da trucco. Il suo debutto in un nuovo progetto cinematografico rappresenta un’occasione per scoprire un volto diverso, rinnovato, dimostrando che l’età è solo un numero e che l’esperienza arricchisce senza appesantire.

I l debutto di un nuovo progetto cinematografico diventa spesso l’occasione per mostrare un lato inedito di sé. Charlize Theron si è mostrata quasi senza trucco in un divertente video social per sfidare Alex Honnold, il celebre scalatore protagonista dell’evento Netflix Skyscraper Live. Mentre l’atleta si preparava a scalare senza corde il grattacielo Taipei 101 a Taiwan, l’attrice lo ha provocato con una competizione decisamente più domestica: arrampicarsi su una sedia da trucco senza mai toccare il pavimento. Questa apparizione così spontanea ha acceso i riflettori sulla straordinaria qualità della sua pelle a 50 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cinquant’anni e non sentirli, ma soprattutto non vederli. L'attrice sudafricana è splendida anche quando prova a "scalare" una sedia da trucco

