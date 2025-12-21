A partire dal 2026, due canali molto popolari non saranno più presenti sui canali televisivi tradizionali. Questa decisione riguarda diversi operatori e potrebbe influire sugli abbonati abituali. Tuttavia, esistono metodi alternativi per continuare a seguire i programmi preferiti. Ecco come fare.

Dal prossimo anno, due canali amatissimi spariranno dalla tv ma c’è un trucco per continuare a vederli: ecco come fare. Crescono le trasformazioni nel panorama televisivo di Sky Italia, che per il 2026 ha annunciato l’eliminazione di alcuni canali molto amati dagli abbonati. Il cambiamento fa parte di una strategia più ampia per risanare i conti e riorganizzare l’offerta in un mercato sempre più competitivo e fluido. La recente rottura con Warner Bros. Discovery, la nuova intesa con Disney e la crescente influenza di Netflix hanno innescato un ridisegno radicale della programmazione, con impatti che coinvolgono le fasce più giovani e gli appassionati di contenuti premium. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - TV, dal 2026 spariscono 2 canali amatissimi: ecco il trucco per continuare a vederli

