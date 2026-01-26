Cilento il cinema entra a scuola | nasce Territorio visione e racconti per educare all’immagine i giovani studenti

Nel Cilento prende avvio “Territorio, visione e racconti”, un progetto educativo rivolto agli studenti degli Istituti Comprensivi locali. L’iniziativa mira a sviluppare la consapevolezza dell’immagine e le competenze audiovisive tra i giovani, dai 5 ai 13 anni. Attraverso questa proposta, si intende favorire un approccio critico e creativo verso il patrimonio territoriale e il linguaggio cinematografico, contribuendo alla formazione di cittadini più consapevoli e attenti all’ambiente circostante.

Prende il via nel Cilento "Territorio, visione e racconti – Un viaggio audiovisivo nel cuore del territorio", un progetto di educazione all'immagine e alfabetizzazione audiovisiva rivolto agli studenti dai 5 ai 13 anni degli Istituti Comprensivi cilentani.

