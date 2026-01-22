Ciclone Harry l' annuncio del ministro Musumeci | Proporremo lo stato d' emergenza nazionale

Il ministro Musumeci ha annunciato che il governo proporrà lo stato d’emergenza nazionale in seguito al ciclone Harry, che ha causato ingenti danni sulla costa jonica. La misura mira a facilitare gli interventi di soccorso e ricostruzione in un contesto di emergenza. La decisione sarà valutata nelle prossime ore, considerando l’entità degli effetti e le esigenze di assistenza alle comunità colpite.

Imminente una riunione del Consiglio dei Ministri che consentirà di stanziare i primi fondi destinati ai comuni colpiti dalla mareggiata Il governo pronto a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale dopo il devastante ciclone Harry che ha messo in ginocchio la costa jonica. Questo l'annuncio del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, durante il sopralluogo a Santa Teresa di Riva, tra i comuni più colpiti dalle mareggiate. Accanto lui il prefetto Cosima Di Stani, il sindaco Danilo Lo Giudice insieme a parlamentari e forze dell'ordine. Stando al primo censimento, la stima provvisoria dei danni ammonta in totale a 741 milioni di euro.🔗 Leggi su Messinatoday.it I danni del ciclone Harry, il ministro Musumeci a Santa Teresa Riva: linea ferroviaria "saltata" come nel 1933Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con la linea ferroviaria nel Messinese interrotta, come accadde nel 1933. Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. TUTTI I VIDEO; Il ciclone Harry travolge Sicilia, Sardegna e Calabria. Quattro morti in Tunisia; Ciclone Harry, l’invito dei sindaci: Limitate gli spostamenti e tenetevi lontani dalle coste; Ciclone Harry verso Messina, chi abita sul litorale valuti di spostarsi. Ecco dove VIDEO. Schifani: «Danni Ciclone Harry per 740 milioni, pronti nuovi interventi»L’ammontare dei danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia è stato aggiornato a 740 milioni di euro. La stima è stata comunicata dal presidente della ... canalesicilia.it Ciclone Harry su Siracusa, inizia la conta dei danni: prima stima intorno ai 160 milioni di euroBellassai ha annunciato che si sta lavorando per produrre la documentazione per la prossima richiesta dello stato di calamità naturale ... siracusanews.it Bella Sicilia. . Con il cuore rivolto ai paesi colpiti dal Ciclone Harry la nostra solidarietà - facebook.com facebook #NonchiamateloMaltempo! In un solo giorno il ciclone #Harry ha provocato danni per un miliardo di euro in Sicilia e Calabria. Stiamo assistendo a una tropicalizzazione del meteo del Sud del nostro Paese, e non solo, con effetti devastanti su persone, immobil x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.