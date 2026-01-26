Ciak si gira al Parco delle Rimembranze il mitico trenino protagonista della serie ' Laundry Heroes'

Al Parco delle Rimembranze si svolgono le riprese della serie ‘Laundry Heroes’, diretta da Vincenzo Malara. Tra le scene principali, spicca il trenino ‘Gatto Silvestro’, ormai riconosciuto come uno dei protagonisti della produzione. La serie, attualmente in fase di lavorazione, porta sullo schermo un’ambientazione autentica e coinvolgente, valorizzando il contesto del parco e il carattere unico del trenino.

Nel weekend la troupe del progetto modenese ha girato alcune scene 'a bordo' dell'attrazione che ha compiuto 60 anni. Riprese anche al Centro Commerciale La Rotonda e da Video Robby 2. Ciak si gira al Parco delle Rimembranze. Il mitico trenino ‘Gatto Silvestro’ è diventato uno dei protagonisti della nuova serie modenese ‘Laundry Heroes’, scritta e diretta da Vincenzo Malara, attualmente in fase di lavorazione. Lo scorso weekend, troupe e attori hanno preso ‘possesso’ dell’attrazione per ambientare una delle scene del progetto. Alla guida la proprietaria Onoria Mazzanti, che ha condotto il trenino mentre nei vagoni circostanti si svolgevano le riprese con uno dei protagonisti (Athos Leonardi).🔗 Leggi su Modenatoday.it

