La chirurgia estetica richiede attenzione e professionalità, non può essere trattata come un semplice acquisto. Il professor Roy De Vita sottolinea l’importanza di affidarsi a specialisti qualificati e di valutare con cura ogni intervento, evitando approssimazioni o scelte superficiali. È fondamentale comprendere che si tratta di procedure delicate, che devono essere pianificate e eseguite con competenza, per garantire sicurezza e risultati soddisfacenti.

Purtroppo sembra che, nell’immaginario collettivo, la chirurgia estetica sia diventata come un “supermercato” dove si entra, si va allo scaffale dove c’è ciò che interessa, si prende, si va alla cassa, si paga e si torna a casa. Non è così. La semplificazione eccessiva degli interventi chirurgici è un messaggio pessimo da veicolare. L’assenza di regolamentazione della pubblicità sui social concorre fortemente al consolidamento di questa idea errata. Lo spiega il professor Roy De Vita, primario di Chirurgia Plastica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Roma. Professor Roy De Vita Perché la chirurgia estetica viene percepita come un “supermercato”?. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chirurgia estetica, perché non è un supermercato: l’allarme del professor Roy De Vita

