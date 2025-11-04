Il lato oscuro dell’avocado tra deforestazione e nuove tecnologie verso la speranza di una produzione sostenibile
Dalle foreste del Michoacán alle tavole italiane, il boom dei consumi di avocado ha un costo che non si vede sugli scaffali dei supermercati. Per rendere la coltivazione migliore, ci vogliono più occhi. Anche satellitari. 🔗 Leggi su Wired.it
Argomenti simili trattati di recente
Qui a Gradara durante le serate dell’Halloweekend mostriamo il lato oscuro della luna… perché tutto può avere un lato cupo, persino la storia! Prendete la Rocca per esempio, in queste notti agitata da anime inquiete. Sono i personaggi storici che hanno abita - facebook.com Vai su Facebook
Veleni silenziosi, il lato oscuro del DDT e un insegnamento per il futuro - X Vai su X