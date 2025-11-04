Il lato oscuro dell’avocado tra deforestazione e nuove tecnologie verso la speranza di una produzione sostenibile

Wired.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle foreste del Michoacán alle tavole italiane, il boom dei consumi di avocado ha un costo che non si vede sugli scaffali dei supermercati. Per rendere la coltivazione migliore, ci vogliono più occhi. Anche satellitari. 🔗 Leggi su Wired.it

