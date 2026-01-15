Chiara Ferragni le prime parole social dopo il processo | Oggi chiudo un capitolo

Dopo due anni di sfide e momenti complessi, Chiara Ferragni torna a parlare sui social con un messaggio di chiusura e riflessione. La influencer e imprenditrice italiana condivide il suo stato d’animo, segnando una nuova fase della sua vita personale e professionale. Un passo importante per chiudere un capitolo e guardare avanti con maggiore serenità.

Due anni lunghi, complicati, in cui Chiara Ferragni è passata dalle copertine e dalle storie condivise con apparente serenità a una vita personale e professionale tutta da ricostruire. Dopo lo scandalo che abbiamo imparato a chiamare Pandoro Gate, l’imprenditrice digitale è stata prosciolta nel processo e può provare a chiudere un capitolo difficile e affacciarsi, forse, a una nuova fase della sua vita. A raccontarlo è stata lei stessa, in un lungo post su Instagram, rivolto ai follower che non hanno mai smesso di seguirla. Un messaggio in cui ha voluto anche chiarire alcuni punti legati all’esito del processo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Ferragni, le prime parole social dopo il processo: “Oggi chiudo un capitolo” Leggi anche: Il post di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Non c’erano le basi per un processo. Oggi chiudo un capitolo” Leggi anche: Il post di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Non c’erano le basi per un processo. Oggi chiudo un capitolo” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Chiara Ferragni, le prime parole dopo l'assoluzione: È finito un incubo; Finito un incubo che durava da due anni. Ora mi posso riappropriare della mia voce: le prime parole di Chiara Ferragni dopo l'assoluzione per il Pandoro Gate; Chiara Ferragni prosciolta, le prime parole: «Sono commossa. Quanti follower ho perso? Un pochino»; Le prime parole dell'avvocato di Chiara Ferragni dopo la sentenza. Pandoro Gate, oggi la sentenza: le prime parole di Chiara Ferragni e cosa rischia - Chiara Ferragni oggi in Tribunale per la sentenza sul caso del Pandoro gate: ecco le prime parole e cosa rischia. donnaglamour.it

Chiara Ferragni, le prime parole dopo essere stata assolta - Dopo essere stata assolta dall’accusa di truffa aggravata, Chiara Ferragni rompe finalmente il silenzio: ecco le prime parole dell’imprenditrice digitale. novella2000.it

Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata. Le prime parole dell’influencer: “È finito un incubo, grazie ai miei follower” - gate, la vicenda che la vedeva imputata per le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle ... tpi.it

L'ufficio stampa di #ChiaraFerragni risponde alle dichiarazioni di #SelvaggiaLucarelli e lei controbatte Ieri Chiara Ferragni è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata. La Lucarelli tramite i suoi social ha sottolineato la differenza tra prosciolta e assolta e h - facebook.com facebook

Il paradosso Ferragni spiegato senza ipocrisie Chiara Ferragni, la differenza tra furbizia e reato x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.