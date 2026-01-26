La puntata di “Chi vuol essere milionario” del 25 gennaio 2026 ha offerto un momento particolare, con un formato simile alle precedenti del nuovo ciclo de Il Torneo. Durante la trasmissione, un concorrente ha affrontato domande su argomenti vari, tra cui pagelle e rischi finanziari, suscitando un sorriso di Gerry Scotti. Questa serata ha confermato come, nonostante le variazioni, il gioco mantenga la sua essenza e il suo fascino tradizionale.

Una puntata speciale, quella di Chi vuol essere milionario del 25 gennaio 2026. Al netto di uno schema identico alle altre del nuovo ciclo de Il Torneo, in questo caso un faccia a faccia con uno dei concorrenti ha fatto sorridere Gerry Scotti, perché di colpo si è ritrovato a condurre un gioco identico a quello della versione storica. Detto ciò, anche stavolta nessuna chance d’intervento per la riserva, che ha atteso inutilmente nel dietro le quinte, un vincitore e una cifra molto interessante. Una sfida equilibrata. Voto: 8. La fase iniziale del torneo è stata molto interessante, al punto che Gerry Scotti lo ha sottolineato più volte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuol essere milionario, pagelle 25 gennaio: condannato da un centesimo (8), un rischio da 200mila euro (9)

