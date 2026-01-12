Chi vuol essere milionario pagelle 11 gennaio | Gerry conquista 9 arriva la Riserva 6

Nell’appuntamento dell’11 gennaio di Chi vuol essere milionario – Il torneo, si sono registrate sfide avvincenti con Gerry che conquista un punteggio di 9 e l’arrivo della Riserva con 6. La puntata si distingue per le scalate al milione e l’interesse crescente tra i partecipanti, offrendo momenti di tensione e coinvolgimento per il pubblico.

La puntata dell'11 gennaio di Chi vuol essere milionario – Il torneo, sorprende con scalate al milione appassionanti e giocatori capaci di attirare l'attenzione. Gerry Scotti, ancora una volta, è in grado di rendere il programma appassionante, mettendosi nei panni dei concorrenti e vivendo con loro le emozioni forti di questo gioco. Anche in questa puntata non è mancata la professionalità del conduttore, accompagnata da concorrenti selezionati con cura e capaci non solo di rendere il gioco appassionante, ma anche di mostrare personalità interessanti. Riccardo, Il Professore gentile. Voto: 7. A inaugurare la scalata al milione è Riccardo da Palermo, giovanissimo professore che lavora in una scuola di Torino dove insegna italiano.

