Chi è Eda Ece Y?ld?z Y?lmaz di Forbidden Fruit? Età e Instagram

Eda Ece è un'attrice turca nota per il suo ruolo di Yildiz Yilmaz nella serie Forbidden Fruit. Nata nel [anno di nascita], ha guadagnato popolarità grazie alla sua interpretazione. È attiva sui social, in particolare su Instagram, dove condivide aspetti della sua vita professionale e personale. Per conoscere la sua età e ulteriori dettagli, si può fare riferimento all'articolo di Novella 2000.

Nota al pubblico per il personaggio di Yildiz Yilmaz in Forbidden Fruit, ecco chi è l’attrice, presentatrice e giudice TV, Eda Ece. La conosceremo in queste righe tra età, vita privata, carriera e programmi TV o serie che l’hanno vista protagonista e dove seguirla su Instagram e social vari. Come di consueto iniziamo dalla biografia. Chi è l’attrice che fa Yildiz in Forbidden Fruit? Lei si chiama Eda Ece ed è un’attrice molto apprezzata. È nata il 20 giugno 1990 a Istanbul ed è del segno dei Gemelli. La sua età oggi è di 35 anni. Per quanto riguarda l’altezza dovrebbe corrispondere a 1 metro e 67 centimetri circa, nulle le info sul peso invece. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Forbidden Fruit, ecco chi è il figlio ‘segreto’ di Ender e KayaNella puntata di Forbidden Fruit andata in onda su Canale 5, si è rivelato un nuovo importante dettaglio sulla trama: Ender Çelebi, interpretata da Evval Sam, ha un figlio nascosto, avuto da Kaya Ekinci, interpretata da Baris Kiliç, e dato in adozione alla nascita.

