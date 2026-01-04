Forbidden Fruit ecco chi è il figlio ‘segreto’ di Ender e Kaya

Nella puntata di Forbidden Fruit andata in onda su Canale 5, si è rivelato un nuovo importante dettaglio sulla trama: Ender Çelebi, interpretata da Evval Sam, ha un figlio nascosto, avuto da Kaya Ekinci, interpretata da Baris Kiliç, e dato in adozione alla nascita. Questa scoperta apre nuovi scenari nella storia e approfondisce i legami tra i personaggi, aggiungendo complessità alla narrazione.

Ender e Kaya – Forbidden Fruit © US Mediaset Chiusura col botto nella puntata di Forbidden Fruit andata in onda questo pomeriggio su Canale 5: i telespettatori della dizi turca hanno infatti scoperto che l'astuta Ender Çelebi (?evval Sam) ha un altro figlio, avuto dall'affascinante Kaya Ekinci (Bar?? K?l?ç), che ha dato in adozione alla nascita. Un vero e proprio cliffhanger in grado di dare il via ad una nuova storyline nelle travagliate vicende della serie. Ma chi è il misterioso bambino? Ve lo sveliamo in questo articolo, per cui non proseguite con la lettura se non volete saperlo.

