Che Tempo Che Fa gli ospiti del 25 gennaio | da Noah Wyle a Paolo Sorrentino

Dopo lo speciale dedicato al ricordo di Ornella Vanoni, Che Tempo Che Fa torna alla normalità nell'appuntamento di questa sera, domenica 25 gennaio 2026, su NOVE. Fabio Fazio accoglierà diversi ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, dell'informazione, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Warner Bros. Discovery sfrutterà la sua trasmissione più vista per parlare della piattaforma HBO Max, sbarcata in Italia lo scorso 13 gennaio. Per farlo sarà ospite in esclusiva Noah Wyle storico volto di ER e protagonista di The Pitt, con cui ha conquistato il Golden Globe e l'Emmy come miglior attore protagonista in un drama. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Noah Wyle, protagonista di The Pitt, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DI DOMENICA 25 GENNAIO TRA HOLLYWOOD E ITALIADomenica 25 gennaio 2026, alle ore 19:30, torna su Nove e Discovery+ “Che Tempo Che Fa”, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

