Champions League una settimana tutta volley su Sky e NOW | 7 sfide europee con le italiane protagoniste

Dal 27 al 29 gennaio, su Sky e NOW, la Champions League di volley propone sette partite con le squadre italiane protagoniste. La Casa dello Sport trasmetterà in diretta incontri sia maschili che femminili, offrendo agli appassionati un’occasione di seguire da vicino le sfide europee delle formazioni di Conegliano, Milano, Scandicci, Novara, Civitanova, Perugia e Trento. Un evento per gli amanti del volley, in un palinsesto dedicato alla miglior pall

Dal 27 al 29 gennaio la Casa dello Sport accende i riflettori su Champions maschile e femminile: Conegliano, Milano, Scandicci, Novara, Civitanova, Perugia e Trento in diretta. Il grande volley internazionale torna così protagonista nella Casa dello Sport, con dirette, approfondimenti e telecronache dedicate che accompagneranno gli appassionati in tre serate ad altissimo livello tecnico.

La CEV Champions League femminile torna in diretta su Sky e NOW dal 13 al 15 gennaio, con la quarta giornata della fase a gironi.

