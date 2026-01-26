Cesenatico la consueta raccolta alimentare porta oltre 7mila articoli per chi è in difficoltà

Sabato 24 gennaio, nei supermercati di Cesenatico, si è svolta la tradizionale raccolta alimentare promossa dai comitati di zona con il supporto del Comune. L’iniziativa ha raccolto oltre 7.000 articoli destinati a persone in difficoltà, confermando l’impegno della comunità locale nel supporto alle famiglie bisognose della zona.

Le donazioni sono state raccolte nella giornata di sabato grazie al lavoro dei volontari. Il prezioso materiale raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale Sabato 24 gennaio è andata in scena nei supermercati di Cesenatico la consueta raccolta alimentare organizzata dai comitati di zona con la collaborazione del Comune di Cesenatico. Una giornata intera dedicata alla solidarietà a cui la cittadinanza ha risposto presente nonostante il maltempo. Sono stati raccolti ben 7027 articoli in totale. Nel dettaglio: 1743 pacchi di pasta, 96 pacchi di riso, 934 barattoli di passata, 1499 barattoli di legumi, 758 scatolette di tonno, 569 articoli per neonati tra omogenizzati, pannolini e salviette, 254 bottiglie di latte, 40 pacchi di zucchero, 48 confezioni di farina, 149 succhi di frutta, 65 bottiglie di olio, 20 vasetti di marmellata, 13 pacchi di caffè, 276 confezioni di biscotti, 86 confezioni di merendine, 29 pacchi di cereali, 47 confezioni di fette biscottate e cracker, 35 detersivi, 215 prodotti per l’igiene personale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il 24 gennaio a Cesenatico torna la raccolta alimentare di solidarietà, un'iniziativa volta a sostenere le famiglie in difficoltà del territorio.

