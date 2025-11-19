Sugli abusi “è interesse nostro di chiarire delle opacità, se ci sono, proprio perché c’è una forte consapevolezza che è qualcosa che deve essere affrontato senza nessun giustizialismo e senza connivenza o minimalismo oppure di perdere il rigore che ci deve essere su questo”. Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, nella conferenza stampa ad Assisi al termine dell’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Assemblea Cei ad Assisi, card. Zuppi: ”Su Abusi vogliamo chiarire opacità”