Graverini ancora fermo ai box coalizioni nell' altalena e probabile interessamento dei partiti regionali

Le elezioni amministrative nei capoluoghi richiamano l’attenzione dei partiti a livello regionale, influenzando decisioni e strategie. In questo contesto, gli organi superiori delle forze politiche monitorano attentamente gli sviluppi, mantenendo un ruolo di rilievo nelle scelte che riguardano le coalizioni e i candidati. La situazione rimane fluida, con possibili interventi e interessamenti che potrebbero modificare gli equilibri in vista delle prossime consultazioni.

A parte Michele Menchetti e la macchina elettorale di Marco Donati non ci sono passi avanti nella scelta dei candidati per le coalizioni di centro destra e centro sinistra Quando sono i capoluoghi a essere interessati dalle elezioni amministrative, gli organi superiori dei partiti a partire da quelli regionali prestano la loro attenzione, se non anche intervengono nelle stesse decisioni. Sarà probabilmente così anche per Arezzo che andrà alla tornata elettorale di primavera, tra il 15 aprile e il 15 giugno, insieme ai capoluoghi di Prato, Pistoia, alla cittadina di Viareggio ad esempio e in provincia anche al comune di Lucignano che adesso ha il prosindaco dopo l'ingresso della prima cittadina Roberta Casini nei banchi del consiglio regionale.

