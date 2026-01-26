caso signorini il giudice blocca la puntata di falsissimo del 26 gennaio

Il giudice Roberto Gentile ha disposto il blocco della puntata di Falsissimo del 26 gennaio, in relazione al caso che coinvolge Alfonso Signorini. La decisione riguarda le parti della trasmissione che trattano aspetti della vita privata dell’ex conduttore del GF Vip. Questa misura rappresenta un momento importante nel procedimento legale in corso, limitando temporaneamente la diffusione di contenuti relativi a Signorini.

Prima, significativa battuta d’arresto sul caso che ha visto coinvolto Alfonso Signorini. Come riporta Fanpage, nelle prime ore di oggi, infatti, il giudice Roberto Gentile ha disposto il blocco della puntata di Falsissimo prevista per il 26 gennaio, almeno per tutte le parti che avrebbero riguardato la sfera privata dell’ex conduttore del GF Vip. Una decisione che segna una possibile svolta nel confronto, ormai pubblico, tra il giornalista e Fabrizio Corona. I motivi dello stop a Falsissimo. Il provvedimento non si limita allo stop del nuovo contenuto. Il giudice ha infatti ordinato anche la rimozione di due video già pubblicati e legati a quello che Corona aveva definito il “sistema Signorini”. 🔗 Leggi su Dilei.it

