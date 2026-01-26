Caso Petrolini | per i medici nessuna follia Chiara era lucida e consapevole

Nel caso Petrolini, la perizia psichiatrica ha stabilito che Chiara, 22 anni di Traversetolo, non era affetta da infermità mentale. I medici hanno riconosciuto una condizione di piena lucidità e consapevolezza, nonostante i segnali di immaturità. Questa valutazione evidenzia come, in alcuni casi, le percezioni sulla sanità mentale possano differire dalla realtà clinica.

Tra immaturità profonda e piena consapevolezza: la perizia psichiatrica nega l’infermità mentale per la 22enne di Traversetolo Un vuoto profondo. Tra immaturità profonda e piena consapevolezza: la perizia psichiatrica nega l’infermità mentale per la 22enne di Traversetolo La domanda che tutti ci siamo posti fin dal primo giorno è sempre stata la stessa: come ha potuto? Davanti a una vicenda così terribile come quella di Vignale di Traversetolo, si cerca quasi istintivamente una spiegazione clinica, un “corto circuito” mentale che giustifichi l’orrore. Invece, l’ultima perizia psichiatrica consegnata alla Corte d’Assise di Parma ci sbatte in faccia una realtà diversa, molto più gelida. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La perizia psichiatrica ha confermato che Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

Chiara Petrolini: la perizia psichiatrica conferma la capacità di intendere e volereUna svolta attesa da tempo nel caso di Chiara Petrolini arriva con la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise di Parma. Il caso giudiziario che ha ... thesocialpost.it

Chiara Petrolini e i neonati sepolti, la perizia: Capace di intendere e volereChiara Petrolini, la ragazza di 22 anni accusata di aver ucciso e sepolto i due figli, partoriti a distanza di un anno è capace di intendere e di volere. Questa la conclusione della perizia ... tg.la7.it

