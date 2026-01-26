A Spoleto, alcune famiglie assegnatarie di case popolari in via dei Filosofi si trovano senza fornitura di acqua e gas. La situazione, sollevata da esponenti di centrodestra in consiglio comunale, evidenzia difficoltà e criticità nella gestione degli alloggi sociali, sollevando preoccupazioni sulla qualità delle condizioni abitative e sulla necessità di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.

SPOLETO Finalmente la nuova casa, ma senza acqua e gas. A denunciare la spiacevole situazione che sono costrette ad affrontare le famiglie a cui sono stati affidati gli alloggi popolari di via dei Filosofi sono gli esponenti di centrodestra in consiglio comunale. Due settimane fa sono stati assegnati gli otto alloggi di proprietà del Comune e messi a disposizione dall’Ater Umbria di via dei Filosofi, nell’area adiacente il mattatoio comunale. "Avevamo apprezzato il fatto che, essendo quel palazzo strutturalmente costruito, ma non concluso sin dal 2014, - scrivono gli esponenti di FdI, Fi, Lega ed Obiettivo Comune - finalmente, grazie ai fondi complementari Pnrr, chi di diritto ne poteva venire in possesso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Case popolari senza gas, né acqua"

Leggi anche: Gas e luce gratis alle case popolari di Tor Bella Monaca

Leggi anche: Case popolari Salviano, maxi bollette del gas agli inquilini. Il sindacato Sunia-Cgil: "Conguagli errati, pronta vertenza contro Casalp"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Property Tour | 137 Hart St, Brooklyn | Student Accommodation in USA | amber

Fondo Sociale 2026: sostegno alle famiglie delle case popolari La Città di Torino informa che è attivo il Fondo Sociale 2026, un contributo economico destinato agli inquilini delle case popolari che hanno avuto difficoltà a pagare le bollette del 2025. Il Fond - facebook.com facebook

GRAVISSIMO EPISODIO SULLA LINEA 46B, all’altezza delle case popolari di Torrevecchia, è stato esploso un colpo di arma da fuoco che ha attraversato una vettura in servizio. facebook.com/share/p/1CwngV… x.com