Casa a prezzi accessibili | l’Italia prova a uscire dall’emergenza con il ritorno alla regia pubblica

In Italia, la crisi abitativa continua a rappresentare una sfida importante, con molte famiglie in cerca di soluzioni accessibili. A Milano, le richieste di sostegno sono numerose, evidenziando situazioni di emergenza e coabitazioni forzate. Il settore si sta muovendo verso un ritorno alla gestione pubblica, con l’obiettivo di garantire abitazioni a prezzi più accessibili e sostenibili per tutte le famiglie.

L'emergenza abitativa italiana ha smesso da tempo di essere un tema settoriale. Non riguarda più soltanto il disagio sociale, ma tocca la capacità dei territori di attrarre lavoratori, trattenere giovani, sostenere la crescita economica e mantenere equilibrio urbano. Studenti fuori sede, giovani coppie, famiglie monoreddito e lavoratori mobili si muovono oggi in un mercato in cui domanda e offerta non dialogano più, mentre una parte consistente del patrimonio pubblico resta inutilizzata o sottoutilizzata. È in questo scarto che si gioca la nuova partita della casa. E qualcosa, negli ultimi mesi, sta cambiando.

