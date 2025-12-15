© Today.it - A Saronno la casa del futuro a prezzi accessibili

Ripensare gli spazi urbani, riqualificando luoghi degradati o abbandonati per renderli moderni, tecnologici e sostenibili. La rigenerazione urbana è quel processo capace di creare spazi totalmente nuovi, super connessi e collegati al centro città, dove poter vivere, lavorare e passare il proprio. Today.it

COME SARÀ IL MERCATO IMMOBILIARE DI CISLAGO E SARONNO?

#Eccellenza - Ufficiale l'arrivo del play in casa ASD FBC Saronno 1910 - facebook.com facebook