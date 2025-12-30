Due lavoratori in nero in un negozio di oggetti usati | titolare denunciato e multa di quasi 8 mila euro

In un negozio di oggetti usati a Salsomaggiore Terme, sono stati scoperti due lavoratori impiegati senza regolare contratto. L’attività è stata sottoposta a controlli che hanno portato alla denuncia del titolare e al pagamento di una multa di circa 8.000 euro. L’intervento evidenzia l’importanza del rispetto delle normative sul lavoro e le conseguenze di pratiche irregolari nel settore commerciale.

Due lavoratori in nero all'interno di un negozio dedicato alla vendita di oggetti usati a Salsomaggiore Terme. È quello che hanno accertato i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma - supportati da personale dalla Stazione Carabinieri di Salsomaggiore Terme. Il titolare.

