Cantiere Brt come sarà la nuova via Caldarola | corsie centrali per le auto laterali dedicate ai bus

Sono in corso i lavori di riqualificazione di via Caldarola nel quartiere Japigia, con l’obiettivo di migliorare la viabilità. La nuova configurazione prevede corsie centrali riservate alle auto e corsie laterali dedicate ai mezzi pubblici, come parte del progetto Cantiere Brt. Questa modifica mira a ottimizzare il transito e facilitare gli spostamenti quotidiani nella zona.

Continuano i lavori per la trasformazione di via Caldarola, una delle principali arterie stradali del quartiere Japigia interessata dalla realizzazione delle corsie dedicate al Brt. È stata prorogata, fino al prossimo 24 febbraio, l'ordinanza dirigenziale che regolamenta, provvisoriamente, la circolazione nel rione. I provvedimenti, temporanei, vedono l'imposizione del divieto di fermata in via Caldarola, su entrambe le carreggiate, nel tratto stradale compreso tra via Maresciallo Vittorio Maggiore e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Sullo stesso tratto di via Caldarola è previsto anche il restringimento di carreggiata, sempre su entrambe le carreggiate.

