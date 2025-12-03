Bari lavori sul ponte per le prime corsie del Brt | Disagi ma sarà cantiere lampo

3 dic 2025

Dopo i lavori avviati al capolinea di via di Maratona e in via Caldarola, a Bari entra nel vivo il cantiere del Brt (Bus rapid transit) con la realizzazione del primo tratto di viabilità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

