LA DIRETTA LIVE DI LODZ-NOVARA DI VOL LEY FEMMINILE DALLE 18.00 20.27 Squadre in campo per l'inno della Champions League! 20.25 Coach Ljubcic dell'Ankara dovrà sperare in una grandissima prestazione delle sue ragazze per cercare di impensierire una corazzata come quella di Santarelli. 20.23 Conegliano vuole continuare a vincere, dopo che l'unica sconfitta stagionale per adesso è quella contro Milano in Supercoppa italiana. 20.20 Mancano dieci minuti all'inizio del match. Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. 20.19 La squadra di Santarelli punta a vincere, e con carattere, visto che uno degli obiettivi stagionali delle venete è quello di riconfermarsi campionessa d'Europa.

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Ankara Zeren Spor 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: inizia il match del Palaverde!