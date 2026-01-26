Calciomercato news di oggi in diretta | En-Nesyri-Juve saltata Romagnoli trattenuto dalla Lazio che prende Maldini

Le ultime notizie sul calciomercato di oggi, 26 gennaio, aggiornate in tempo reale. La trattativa tra En-Nesyri e la Juventus è saltata, mentre la Lazio ha deciso di trattenere Romagnoli e ha ufficializzato l’acquisto di Maldini. Segui le novità e le trattative delle principali squadre di Serie A, tra cui Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.