calciomercato maldini in arrivo alla lazio la juve cerca punte

La Lazio si prepara ad accogliere Daniel Maldini, che si aggiunge al team dopo l'uscita di Raspadori. L’accordo prevede un prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto a 14 milioni, rafforzando la rosa biancoceleste in vista della prossima stagione.

AGI - La Lazio batte un colpo, Daniel Maldini diventerà un nuovo giocatore biancoceleste. Chiuso dall'arrivo di Giacomo Raspadori, l'ormai ex attaccante dell' Atalanta ha accettato l'offerta: ai bergamaschi un milione di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Il figlio d'arte è già arrivato a Fiumicino, nelle prossime ore le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Edoardo Motta, invece, andrà a sostituire Mandas. La Juventus non molla la presa per En-Nesyri. Nonostante le parole di Giorgio Chiellini, il quale aveva chiuso la porta a un'eventuale operazione, la società bianconero farà un ultimo tentativo: il club turco ha accettato il prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni più tre di eventuali bonus, tutto dipenderà ora dall'attaccante. 🔗 Leggi su Agi.it

