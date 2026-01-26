Sul calciomercato dell'Inter, resta aperto il futuro di Asllani. Il Besiktas ha mostrato interesse, ma il centrocampista preferisce restare in Serie A. La situazione è ancora in evoluzione, e le prossime settimane potrebbero chiarire le decisioni definitive. Un'analisi obiettiva sulla situazione attuale permette di capire le possibili direzioni di un calciomercato ancora molto aperto.

Inter News 24 Calciomercato Inter, continua il rebus Asllani in casa nerazzurra: il Besiktas in pressing ma il centrocampista vuole rimanere in Serie A. Il mercato invernale dell’Inter è un vero e proprio cantiere aperto, e il nome di Kristjan Asllani è diventato uno dei più caldi in queste ore frenetiche. Il centrocampista albanese, ormai ai margini del Torino di Baroni, è al centro di un intrigo internazionale che coinvolge l’Italia, la Turchia e persino la Spagna. Calciomercato Inter, Asllani tra il Besiktas e la voglia di Serie A: i nerazzurri cercano l’incastro perfetto. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Besiktas ha rotto gli indugi allacciando i primi contatti ufficiali per il regista di proprietà nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, rebus Asllani! Besiktas in forte pressing ma il calciatore ha altre idee. Ecco quali

