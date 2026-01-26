Calciomercato Cagliari | visite mediche per Albarracin! Giallo però per Cutrone ecco cosa sta succedendo

26 gen 2026

Il Cagliari prosegue le operazioni di mercato con le visite mediche di Albarracin, mentre la situazione di Cutrone rimane incerta. La giornata evidenzia due scenari distinti: da un lato l’ingaggio di un nuovo giocatore, dall’altro una fase di stallo o di approfondimento riguardo l’attaccante. Restano da seguire gli sviluppi delle trattative e le decisioni ufficiali del club.

