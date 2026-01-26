Il Cagliari prosegue le operazioni di mercato con le visite mediche di Albarracin, mentre la situazione di Cutrone rimane incerta. La giornata evidenzia due scenari distinti: da un lato l’ingaggio di un nuovo giocatore, dall’altro una fase di stallo o di approfondimento riguardo l’attaccante. Restano da seguire gli sviluppi delle trattative e le decisioni ufficiali del club.

Calciomercato Juve: saltato En-Nesyri torna di moda Beto! Cosa c’è di vero dietro al possibile nome per l’attacco Calciomercato Sassuolo: si avvicina il colpo Nzola. Cosa manca per chiudere l’affare per l’attaccante, ultimissime novità Djuric Cremonese: visite mediche per il nuovo attaccante dei grigiorossi. Inizia la sua avventura, tutti i dettagli Mercato Lazio: ecco quando Maldini svolgerà le visite mediche. Tutto definito, intanto si scioglie il nodo portieri. Novità Calciomercato Juve: saltato En-Nesyri torna di moda Beto! Cosa c’è di vero dietro al possibile nome per l’attacco Calciomercato Sassuolo: si avvicina il colpo Nzola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari: visite mediche per Albarracin! Giallo però per Cutrone, ecco cosa sta succedendo

Approfondimenti su calciomercato cagliari

Il mercato del Cagliari si sta sviluppando con nuovi aggiornamenti sulla possibile cessione di Zito Luvumbo in cambio di Patrick Cutrone.

La Juventus è al centro delle attenzioni di mercato con un focus particolare sul rinnovo di uno dei suoi obiettivi principali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su calciomercato cagliari

Argomenti discussi: LIVE Calciomercato | Cagliari, Albarracìn è già in Europa: presto le visite mediche; Calciomercato Cagliari, Dossena vicino al ritorno. A centrocampo in lista c’è Anjorin, e Prati può salutare; Calciomercato, in serata l'arrivo a Elmas di Sulemana e Dossena; Il mercato di giornata: Bologna, idea Asllani, Sulemana torna a Cagliari, Fabbian va a Firenze.

Cagliari, ecco Albarracin: iniziate le visite mediche | FOTO e VIDEOIn arrivo dall'Uruguay, il Cagliari è pronto ad accogliere il talento classe 2005 Augustin Albarracin: le immagini delle visite mediche ... gianlucadimarzio.com

Albarracin Cagliari, il nuovo rinforzo è a Villa Stuart per le visite mediche, pronto a firmare con la squadra guidata da Pisacane! I dettagliAlbarracin Cagliari, il nuovo rinforzo è a Villa Stuart per le visite mediche, pronto a firmare con la squadra guidata da Pisacane! I dettagli Agustin Albarracin è ufficialmente a Roma per sottoporsi ... cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari Occhi di diversi club su Luperto - facebook.com facebook

#Cagliari, tutto confermato: domani a Roma le visite mediche di #Albarracin #calciomercato x.com