Dalla Trojka alla guida dell’Eurogruppo, il percorso di Pierrakakis segna una rinascita per la Grecia. Nel 2015, Yannis Varoufakis descriveva l’Eurogruppo come un luogo privo di senso, ma oggi il ruolo del paese si trasforma, evidenziando un nuovo capitolo nella gestione economica dell’Eurozona.

"Un luogo tremendo, dove non puoi avere una discussione che abbia senso". Così, nell'ormai lontano settembre 2015, Yannis Varoufakis (ministro delle Finanze greco fino a qualche mese prima ) definiva l'Eurogruppo e cioè il centro di coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell'Eurozona. "Un dilettante e un perditempo": così, nello stesso anno, si dice che i suoi colleghi dell'Eurogruppo abbiano definito lo stesso Varoufakis. Insomma, quello che in linguaggio diplomatico si chiama "un franco scambio di opinioni". A distanza di ormai dieci anni, marginalizzati o scomparsi i principali protagonisti di quello scontro, non ci sarebbe motivo alcuno di ricordarlo se non fosse che nella riunione prevista per il prossimo 11 dicembre i membri dell'Eurogruppo saranno chiamati a scegliere il loro nuovo presidente e che dei due concorrenti in lizza uno è il ministro greco delle Finanze Kyriakos Pierrakakis, mentre l'altro è Vincent van Peteghem, ministro delle Finanze proprio di quel Belgio che si frappone all'utilizzo degli asset russi congelati per il sostegno dell'aggredita Ucraina.