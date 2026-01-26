L’Italia di calcio a 5 affronta la sfida contro la Polonia in una partita decisiva per qualificarsi ai quarti di finale degli Europei 2026. Dopo la sconfitta contro il Portogallo, è fondamentale ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di proseguire nel torneo. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che si prepara a dimostrare il proprio valore in questa fase cruciale della competizione.

Dopo aver perso con il Portogallo, l’Italia del calcio a 5 ha voglia di ripartire in questi Europei 2026. La sconfitta, maturata per 2-6, ha messo in luce p regi e difetti di una nazionale che ha avuto il coraggio di provarci contro i favoriti numero uno per la vittoria finale della manifestazione. Gli azzurri hanno un ct che ha idee importanti e moderne, hanno un’organizzazione tattica precisa e alcuni giocatori che sono in grado di potersi accendere, ma hanno anche delle lacune legate all’esperienza a certi livelli, al vissuto collettivo e al fatto di non poter battagliare con determinate squadre per più di 25 minuti perché la “spia della benzina” si accende in maniera preoccupante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: Italia-Polonia, serve un segnale per i quarti di finale agli Europei

Calcio a 5: l’Ungheria batte la Polonia agli Europei e manda un avviso all’ItaliaDurante gli Europei di calcio a 5 2026, l’Ungheria ha battuto la Polonia nel match di apertura del Gruppo D, tenutosi a Lubiana.

Leggi anche: LIVE Polonia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: alle 16.00 il calcio d’inizio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: EURO 2026, l'Italia spaventa il Portogallo per un tempo, poi il crollo. L'Ungheria ribalta la Polonia a Lubiana; LIVE Italia-Portogallo, 2-6, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: i lusitani dilagano nel finale e vincono al loro esordio contro gli azzurri; EURO 2026, Italia verso il debutto col Portogallo. Last dance Merlim: Vedo una Nazionale carica, con un’energia nuova; CALCIO A 5 ITALIA. Tutti i match del fine settimana. Risultati e classifiche [SEGUI LIVE].

Dove vedere in tv Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streamingMartedì 27 gennaio alle ore 20:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il secondo incontro degli Europei 2026. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo ... oasport.it

Italia-Portogallo oggi in tv, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streamingIl giorno del Battesimo del fuoco è arrivato: Italia-Portogallo, oggi agli Europei 2026 di calcio a 5 si parte subito con un esame difficilissimo per ... oasport.it

La Champions non fa al caso del calcio italiano: ci può salvare solo l’Europa di Serie B facebook

Ovviamente quando dico "in Italia" intendo un "fischio" cosi controverso nel calcio italiano... x.com