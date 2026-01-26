cade dalle scale e muore il corpo trovato dalla vicina

Una donna di 74 anni è deceduta dopo essere caduta dalle scale a Camaiore. Il corpo è stato scoperto dalla vicina. Solange Tellini, nota come “la Solange”, era apprezzata nel territorio come barista e assistente all’infanzia. La sua vita era segnata da perdite familiari importanti, tra cui il figlio e il marito, entrambi figure conosciute in zona.

Camaiore (Lucca), 26 gennaio 2026 – E’ morta ‘la Solange’, Solange Tellini, 74 anni, barista e assistente all’infanzia nota ed amata, aveva perso il figlio Gabriele nel settembre 2023 e il marito Enrico Bertuccelli dieci anni prima, personaggio molto conosciuto in Versilia per aver gestito locali storici. Era la sorella di Giampaolo, attuale sindaco di Chiusi Della Verna in provincia di Arezzo. Ieri mattina la donna, che viveva sola, è caduta dalle scale del palazzo in cui abitava in pieno centro storico, tra la piazza del Comune e la via Dell’Angelo: l’ultimo pianerottolo della discesa purtroppo le è stato fatale ed una vicina l’ha trovata riversa sul pavimento, attorno alle 8,30 di ieri mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

