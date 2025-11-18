Genova turista americano cade dalle scale e muore
Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in fondo alla tromba delle scale. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo Genova centro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
GENOVA, DAL 6 DICEMBRE TORNA IL WINTER PARK Un luna park affacciato sul mare che, da più di un secolo, porta a Genova oltre 100 attrazioni per grandi e piccini. Da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026 il Winter Park Genova torna a - facebook.com Vai su Facebook
Genova, cade da tromba delle scale in B&B: morto turista Usa - Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio poco dopo essere uscito dalla sua stanza ... Segnala adnkronos.com
Giallo a Genova: turista americano trovato morto in un B&B di via Caffaro - Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in fondo alla tromba delle scale. Si legge su ilsecoloxix.it
Turista cade nella tromba delle scale di un B&B: ringhiera cede al quarto piano - L’uomo, un 70enne, è precipitato nella tromba delle scale del b&b in via Caffaro, dove avevano pernottato. Riporta primocanale.it