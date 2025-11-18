Genova turista americano cade dalle scale e muore

Ilsecoloxix.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in fondo alla tromba delle scale. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo Genova centro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova turista americano cade dalle scale e muore

© Ilsecoloxix.it - Genova, turista americano cade dalle scale e muore

News recenti che potrebbero piacerti

genova turista americano cadeGenova, cade da tromba delle scale in B&B: morto turista Usa - Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio poco dopo essere uscito dalla sua stanza ... Segnala adnkronos.com

genova turista americano cadeGiallo a Genova: turista americano trovato morto in un B&B di via Caffaro - Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in fondo alla tromba delle scale. Si legge su ilsecoloxix.it

Turista cade nella tromba delle scale di un B&B: ringhiera cede al quarto piano - L’uomo, un 70enne, è precipitato nella tromba delle scale del b&b in via Caffaro, dove avevano pernottato. Riporta primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Turista Americano Cade