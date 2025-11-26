La passeggiata di Polonara con la sua Erika | Carrozzina bye bye Il video

Il campione di basket, ex Virtus, posta su Instagram la stories in giro per Bologna sulle sue gambe con la moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La passeggiata di Polonara con la sua Erika: "Carrozzina bye bye". Il video

Achille Polonara compie 34 anni, la dedica da brividi di sua moglie Erika e il video dei compagni di Nazionale. La risposta: «Tutti mi davano per spacciato, tu sei stata ... - «Auguri alla mia anima gemella, alla persona più importante della mia vita, al mio migliore amico. Da corriereadriatico.it

Achille Polonara, il coma e i 10 giorni di buio: “Era come fossi in un’altra città, ma sentivo Erika. Poi quella canzone di Olly e le lacrime” - L’uscita dell’ex Virtus dal Sant’Orsola insieme all’amico Nicolò delle Iene e all’inseparabile moglie: “Quando gli hanno tolto il catetere venoso si è sentito male. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Achille Polonara compie 34 anni, la moglie: “Non hai smesso di lottare” - Un traguardo speciale per il campione di basket, reduce da un trapianto di midollo per la leucemia mieloide. Lo riporta msn.com