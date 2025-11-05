Calcio Foggia Delio Rossi out | il tecnico verso le dimissioni

Poco meno di quattro mesi è durata la terza esperienza di Delio Rossi sulla panchina del Foggia. Dopo l'ennesima brutta sconfitta patita a Potenza, il tecnico riminese, insieme al proprio staff, avrebbero presentato le proprie dimissioni al patron Nicola Canonico. Una decisione che sorprende fino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

