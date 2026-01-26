Brunello Cucinelli e le telefonate con Valentino | Mi chiamava per gli sconti La smentita di Giammetti | Mai successo cercava visibilità

Dopo i funerali di Valentino Garavani a Roma, si sono susseguite discussioni sulla relazione tra Brunello Cucinelli e lo stilista, in particolare riguardo a telefonate incentrate su sconti. Giammetti, collaboratore di Valentino, ha smentito tali affermazioni, sottolineando che si trattava di tentativi di visibilità. Questa vicenda ha attirato l’attenzione sul rapporto tra figure di spicco nel panorama della moda italiana.

I funerali di Valentino Garavani, celebrati venerdì 23 gennaio a Roma, hanno innescato una polemica inattesa nel mondo della moda italiana. Protagonisti dello scontro verbale sono Brunello Cucinelli, il re del cashmere umbro, e Giancarlo Giammetti, storico socio ed ex compagno dello stilista scomparso lunedì scorso all’età di 93 anni. Cucinelli, presente alla cerimonia funebre, ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti che hanno immediatamente suscitato reazioni. “Oggi è un omaggio a un grande stilista, ma soprattutto a un grande genio del Novecento. Direi anche un padre della moda italiana”, ha affermato lo stilista umbro, aggiungendo che Valentino era stato uno dei fondatori del made in Italy insieme a Giorgio Armani e Gianni Versace. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Valentino, Giammetti furioso con Brunello Cucinelli: «Non l'ha mai conosciuto, non l'ho visto neanche al funerale». Poi la replicaDopo la scomparsa di Valentino Garavani, si è aperto un dibattito online tra ex colleghi del settore moda.

Giancarlo Giammetti contro Brunello Cucinelli: “Non ha mai conosciuto Valentino”A pochi giorni dai funerali di Valentino Garavani, Giancarlo Giammetti ha commentato le recenti dichiarazioni di Brunello Cucinelli sul celebre stilista.

