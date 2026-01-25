Valentino Giammetti furioso con Brunello Cucinelli | Non l' ha mai conosciuto non l' ho visto neanche al funerale Poi la replica

Dopo la scomparsa di Valentino Garavani, si è aperto un dibattito online tra ex colleghi del settore moda. Valentino e Giammetti hanno criticato Brunello Cucinelli, dichiarando di non aver mai avuto occasione di conoscerlo. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessioni sulla relazione tra le figure di spicco del panorama fashion italiano.

Pochi giorni dopo la scomparsa di Valentino Garavani, arriva il drama social tra ex colleghi nel mondo della moda. Ad attaccare è Giancarlo Giammetti, socio storico di Valentino, durissimo con Brunello Cucinelli su Instagram per le sue dichiarazioni rilasciate in occasione delle esequie dello stilista. «Valentino non lo ha mai conosciuto né chiamato - sostiene Giammetti - io non l'ho neanche visto al funerale. Forse era troppo occupato a parlare con la stampa». Cucinelli, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, aveva raccontato che con lo stilista appena scomparso aveva un rapporto «buono» e che «Valentino vestiva molte nostre cose e quando era in boutique mi chiamava» e diceva: «Mi puoi fare lo sconto?». 🔗 Leggi su Leggo.it

